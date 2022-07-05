البنوك تتسلم الـ10 جنيهات البلاستيكية استعدادا لطرحها رسميا: مرنة وقوية

تسلمت البنوك العاملة في السوق المحلية، دفعات من النقد البلاستيكي الجديد فئة الـ10 جنيهات، بعد إعلان البنك المركزي المصري، رسمياً، طرح عملة «البوليمر» البلاستيكية، جنباً إلى جنب مع الورقية.

العملة «البوليمر» الجديدة في البنوك

قالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، إن البنوك المحلية تسلمت العملة الجديدة تمهيداً لبدء تداولها كفئات النقد الأخرى من خلال التعاملات اليومية مع العملاء، عبر 4500 فرع تعود مليكتها لـ38 بنكاً تعمل في السوق المصرية.

المركزي: لا إلغاء لـ10 جنيهات الورقية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك المركزي المصري، طرح الـ10 جنيه البلاستيكية، لتكون بذلك أول عملة تصدر من دار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مشدداً على أن الطرح لا يلغي أي من الفئات النقدية الورقية السارية.

مزايا كثيرة لعملة «البوليمر»

وبحسب بيان لـ«المركزي»، تتميز الـ10 جنيهات البلاستيكية «البوليمر»، بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل من بقية العملات، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية التقليدية المصنوعة من القطن، إلى جانب قدرة العملة البلاستيك على مقاومة الماء، وبالإضافة إلى أنها أقل تأثراً بالأتربة، وقابلة لإعادة التصنيع مرة أخرى حال تلفها، علاوةً على أنها أكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، ومن الصعب تزييفها وتزويرها.

مسجد الفتاح العليم على «البوليمر»

تحمل واجهة العملة الجديدة البلاستيكية الجديدة «البوليمر»، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يأتي تمثال حتشبسوت على الجهة المقابلة من العملة للجمع بين الهويتين الإسلامية والفرعونية لمصر.