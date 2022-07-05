تقرير رقابي يكشف تحديات تصدير حاصلات مصر الزراعية.. وتحرك حكومي

تلقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تقريرا شاملا وتفصيليا بشأن أبرز المعوقات التي تواجه صادرات مصر الزراعية، التي كان من بينها قيام المصدرين بالمضاربة فيما بينهم بالأسواق الخارجية، والتصدير بأسعار متدنية لتلك الأسواق.

وكشف التقرير الذي أعدته إحدى الجهات الرقابية، وتم إحالته إلى مجلس الوزراء بتاريخ 26 يونيو الماضي، والذي أحاله بدوره إلى وزيرة التجارة والصناعة، أن قائمة المعوقات تضمنت عدم توافر مراكب شحن سريع، والإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة، وارتفاع أسعار الشحن الجوي، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح أسواق جديدة بالدول المستهدفة مثل دول جنوب شرق آسيا.

غياب الدور الإرشادي

وذكر التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن من بين المعوقات انتقال مهام الرقابة على محطات التعبئة والمحاصيل، المطبق عليها قرارات الرقابة النوعية إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع عدم وجود آليات لتحقيق التواصل بين مسئولي الهيئة والمصدرين، فضلا عن غياب دور الإرشاد الزراعي، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبحسب التقرير الرقابي، فقد تم إعداد مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في حل وإزالة تلك المعوقات، منها دراسة إمكانية تعاقد الشركة الوطنية للنقل البحري مع إحدى شركات الشحن التي تمتلك مراكب نقل سريعة لمدة عام واحد لتقييم مدى نجاح التجربة وأثرها على تصدير الحاصلات الزراعية والوقوف على مدى جدوى استمرارها.

تقديم دعم على نولون الشحن للموانئ الروسية

كما تضمنت قائمة المقترحات دراسة تقديم دعم على نولون الشحن للموانئ الروسية من صندوق تنمية الصادرات أسوة بما يتم التعامل به مع الصادرات إلى الدول الأفريقية على أن يتم ذلك خلال الأزمة الحالية، فضلا عن قيام الجهات المعنية ( سلامة الغذاء، والحجر الزراعي، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات)، بالإفراج عن الشحنات الزراعية والغذائية المرتجعة إلى مصر، مع النظر في إلغاء رسوم غرامات تعديل بيانات الشحنات، ودراسة العمل بشكل مؤقت بنظام المقايضة مع روسيا من خلال استيراد الحبوب، والأخشاب والحديد والزيت، مقابل تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد أمس اجتماعًا، لمتابعة ملف الصادرات الزراعية وآليات زيادتها، حيث أكد اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، والعمل على تقديم الدعم اللازم لزيادة حجم الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل.