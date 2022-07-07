اعرف وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جدة بالسعودية

مع قرب عيد الأضحى المبارك يبحث كثيرون عن مواعيد الصلاة ومنها البحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تحتفل بعيد الأضحى المبارك يوم السبت المقبل، والذي يأتي هذه المرة بعد رفع العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهو القرار الذي أعلن عنه قبل أسابيع مضت.

وأعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وكان ذلك يوم الأربعاء الماضي، وبناء عليه تحدد موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يوم السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو والعاشر من شهر ذي الحجة، وسيكون هو نفسه موعد العيد في غالبية الدول العربية والإسلامية.

مواعيد صلاة العيد 2022 في السعودية ستكون بداية من الساعة 05:14

وبحسب ما ذكرت وسال إعلام سعودية عدة، فإن موعد صلاة العيد 2022 في المملكة العربية السعودية سيتراوح بين الساعة 05:14 صباحا والساعة 06:06 صباحا، حيث ستكون آخر صلاة عيد في هذا التوقيت.

وستكون أجواء عيد الأضحى والصلاة مختلفة كثيرا هذا العام، كونه تم إلغاء القيود الاحترازية التي كان يعمل بها منذ بداية جائحة كورونا في نهاية عام 2019، ومن ثم فإنه سيكون أول عيد أضحى بلا قيود احترازية.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جدة

أما عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جدة فستكون الساعة السادسة وست دقائق صباح يوم السبت المقبل «06:06»، أي أنها ستكون بعد الصلاة في المدينة المنورة بدقيقة، وستكون بعد الصلاة في مكة المكرمة بدقيقتين.

ويحظ العاملون في القطاع العام بإجازة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى والتي بدأت يوم الاثنين الرابع من يوليو الموافق الخامس من شهر ذي الحجة، لكنها ستكون 4 أيام بالنسبة للقطاع الخاص، و4 أيام بالنسبة للبنوك ما عدا فروع البنوك العاملة في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وذلك لتلبية احتياجات الحجاج.