توقيع بروتوكول تعاون إعلامي وفني بين الإذاعات الإسلامية والمهن التمثيلية

وقع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في حضور مجلس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب، أكبر بروتوكول تعاون فني وإعلامي، في مقر الاتحاد.

وجاء في بروتوكول التعاون بحسب بيان للاتحاد، للاتفاق على عدد من البنود تتمثل فيما يلي:

- تنظيم دورات تدريبية والاستعانة بكوادر فنية في مجال التمثيل والإخراج وفنون الإذاعة والتلفزيون، لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية في جدة.

- مشاركة نقابة المهن التمثيلية في الأعمال الدرامية التي ينتجها اتحاد الإذاعات الإسلامية.

- إقامة ورش عمل، يتم دعوة فيها أعضاء دول اتحاد الإذاعات الإسلامية.

تبادل الخبرات في شتى المجالات

كما تضمَّن البرتوكول، تبادل الخبرات في شتى المجالات الإبداعية والفنية والإعلامية، وإعطاء الفرص للمواهب الشابة والطاقات الإبداعية الفنية، لشباب الفنانين العرب، كما سيتم الاستعانة بكبار الفنانين المصريين والكوادر الفنية.

كما ستشارك نقابة الممثلين بالأعمال الدرامية التي سينتجها اتحاد الإذاعات الإسلامية، وستقام مجموعة من ورش العمل الفنية بمصر، يتم دعوة مجموعة فنانين من الدول الإسلامية والفنانين المصريين للمشاركة فيها.

افتتاح معهد التدريب الإذاعي والتليفزيوني

كما أعلن الليثى، على هامش توقيع البروتوكول، افتتاح معهد التدريب الإذاعي والتليفزيوني لاتحاد الإذاعات الإسلامية، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيكون مقره بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.