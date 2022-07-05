برلماني: المجتمع كله ينظر للحوار الوطني ويتنظر نتائجه

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «المجتمع كله ينظر للحوار الوطني ويتنظر نتائجه، والكل حريص على أن يساهم ويشارك في الحوار المهم، وهذا الحوار ليس للصفوة والنخبة فقط، لكن هدفه الوصول للجميع، والجميع يشارك في صناعة مستقبل مصر».

يجب الوصول للشباب

وأضاف خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أن «الحوار ليس للغرف المغلقة، ويجب الوصول للشباب، والمشاركة بقوة في هذا الموضوع، ويجب ألا نغفل منظمات المجتمع المدني الأخرى، ولابد أن يكون لها كل التقدير والاحترام، وتجلس على الطاولة».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، «كلنا هنتكاتف وكلنا على قلب رجل واحد، والدولة منتظرة الكثير، ومصر تستحق أكثر بكثير».