خبير عمراني: ظاهرة العشوائيات عالمية.. والقضاء عليها وفر بديلا آمنا للمواطنين

قال الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، إن ظاهرة العشوائيات هي ظاهرة عالمية ظهرت في كل الدول النامية في النصف الثاني من القرن العشرين، ولا تقتصر فقط على مصر.

أسباب ظهور ظاهرة العشوائيات بالمناطق النامية

وأضاف عبدالله في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن ظاهرة ظهور العشوائيات بالدول النامية جاءت نتيجة معدلات التحضر السريعة والانفجار السكاني، إضافة إلى هجرة السكان من الريف إلى المدينة.

صعوبات واجهت حكومات الدول النامية لحل مشكلة الإسكان

ولفت أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة إلى عدم قدرة حكومات الدول النامية مثل إندونيسيا والهند وبعض دول أمريكيا الجنوبية وإفريقيا وغيرها على مواجهة هذا الأمر، موضحًا أن حكومات الدول النامية عجزت عن تقديم حلول لمشكلة الإسكان نتيجة الانفجار السكاني وهو السبب الرئيسي في ظهور مشكلة العشوائيات.

العشوئيات غير آمنة وتعاني من عجز في الخدمات

وأوضح أن سكان العشوائيات كانوا يعانوا من العديد من المشاكل، منها أن هذه المناطق العشوائية كانت غير آمنة، حيث كانت معظم المباني مهددة بالانهيار وهو ما يترتب عليه حدوث كوارث كما حدث في الدويقة، مشيرًا إلى عدم وجود سبل السلامة، حيث أن اندلاع حريق بأحد المنازل يؤدي إلى حريق المنطقة بأكملها، فضلًا عن نقص الخدمات، والبنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والمناطق الخضراء وغيرها.