شركة عالمية: الاستهلاك يرتفع خلال إجازة العيد.. وأفضل تسويق هذه الأيام

تحتفل شركة «GoDaddy» العالمية المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز «NYSE: GDDY»، بعيد الأضحى المبارك مع أصحاب الأعمال بمشاركتهم الطرق المثلى للتسويق، خلال أيام العيد لتواصل بذلك دورها الفعال في دعم ريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ازدهار مبيعات العديد من الصناعات المختلفة في الشرق الأوسط بالأعياد

قالت سيلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية: «كما هو الحال في العطلات الرسمية مثل عيد الفصح وعيد الميلاد، فإن عيد الأضحى يسهم في إحداث ازدهار في مبيعات العديد من الصناعات المختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك، يجب أن يفهم المسوقون كيفية توجيه خططهم التسويقية بفاعلية بأفضل شكل ممكن في إطار العيد من أجل تحقيق الاستفادة القصوى امن الفرص المتاحة».

وتابعت: «بحلول العيد، يميل المستهلكون إلى المشتريات التي تمنح جزء من أرباحها للأعمال الخيرية، لذلك يوجد العديد من الشركات التي تستخدم هذه الاستراتيجية خلال العيد لمشاركة أجواء العيد التي أثبتت فعاليتها في زيادة المبيعات».

واستكملت أنَّه يجب احترام الثقافة الخاصة بالمناسبة في رسائلك التسويقية عبر إظهار الاحترام والتفهم للأهمية الثقافية والطقوس الخاصة عيد الأضحى هو المفتاح لحملة تسويقية ناجحة، ومن هذا المنطلق، من المهم إدراك الأهمية الخاصة بـ عيد الأضحى، وبشكل خاص إظهار الاحترام بما يتماشى مع العادات والمعتقدات الخاصة بالمناسبة، مع عدم الخلط بينه وبين عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك».

الزيادة الملحوظة في نسبة الاستهلاك بالأعياد

وأوضحت الشركة: «تشير الزيادة الملحوظة في نسبة الاستهلاك إلى الزيادة في نسبة المشتريات للسلع والمنتجات، وعليه، فهناك فئات متعددة يميل المستهلكين لشراء منتجاتها التي تتناسب مع أجواء الاحتفال بالعيد مثل: الطعام والملابس والسفر».

ولفتت إلى أنَّ التجمعات العائلية خلال عيد الأضحى ومشاركة الوجبات من أهم الأجواء الخاصة بهذه المناسبة، لذا تميل متاجر البقالة والمطاعم إلى زيادة مبيعاتها خلال الموسم، ومن ناحية أخرى، فإن تجمعات العيد تعني التأنق، وبالتالي فإن شراء الملابس الجديدة لا يزال يشكل جزءًا كبيرًا من المشتريات المرتبطة بالعيد، خاصة مع قيام مصممي الأزياء في الشرق الأوسط بعرض العديد من أفضل مبيعاتهم خلال موسم الأعياد».

وأشارت إلى أنَّ العيد يتميز بالتجمعات العائلية، مما يحفز الأفراد على السفر وتخصيص الأوقات للزيارات العائلية خلال هذا الوقت من العام، أو قد يميل آخرون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في العيد مع عائلاتهم خارج البلاد للاحتفال بهذه المناسبة، وأفضل الأوقات للتسويق خلال عيد الأضحى تعد الفترة التي تسبق عيد الأضحى هي الأفضل للتسويق، نظرًا لأن العملاء ينخرطوا في الوفاء بالتزاماتهم التي تتضمن شراء السلع لأفراد أسرهم وعائلاتهم، وبذلك تكون الأيام التي تسبق العطلة هي الأكثر ربحًا.