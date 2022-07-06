«رحاب السيد»: مبادرة «مستقبلنا الرقمي» غيرت حياتي

قالت رحاب السيد إمام خريجة هندسة الإتصالات، والتي شاركت في إحدى جلسات فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»، إن حصولها على عمل بعد التخرج لم يمثل لها مشكلة، لأن عائلتها لديها تجارة كبيرة عملت من خلالها وحققت نجاحات متميزة على مدار أكثر من 17 عامًا، إلا أن ظروف عائلية مؤلمة اضطرتها إلى إغلاق التجارة بصورة كاملة، لتجد نفسها وسط أسرتها بين أب قعيد وأم تركت تجارتها، وتجلس في المنزل بلا عمل، وصولًا لمرحلة التفكير في كيفية الحصول على المال لمواجهة متطلبات المعيشة الأساسية.

«رحاب»: مبادرة «مستقبلنا الرقمي» غيرت حياتي

وأضافت «إمام» في كلمتها في جلسة حوار الشباب خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»، أنه هذه اللحظة الحرجة التي كانت تمر بها أسرتها، راودها التفكير في كيفية تربية أبنائها على أهمية قيمة العمل، وأن كل يوم جديد لابد أن يتضمن السعي لتحقيق أحلام وأهداف جديدة.

العمل في الهندسة لمدة 17 سنة

وأشارت إلى أن مبادرة «مستقبلنا الرقمي» أعادت إليها الأمل في عودتها للعمل، وفي عودتها كمهندسة رغم عدم عملها بالهندسة لمدة 17 عامًا بعد تخرجها.