«مكسب» للحلول الإلكترونية: 90 مليون دولار قيمة استثماراتنا الأجنبية

قال بلال المغربل شريك مؤسس في شركة مكسب للحلول الإلكترونية، إن الشركة منصة إلكترونية تربط بين مصنعي السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية مباشرة بتجار التجزئة والبقالين في المناطق صعبة الوصول إليها، موضحًا: «بدأنا بإمكانيات بسيطة وحلم كبير في عام 2018».

استثمارات بـ90 مليون دولار

وأضاف «المغربل»، في كلمته في جلسة حوار الشباب خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: «عملنا على مدار 4 سنوات بفريق عمل قدره 3500 موظف ونخدم 52 ألف تاجر في 13 محافظة، وبنينا شبكة إمداد وتموين مكونة أكثر من 30 مخزنا وأسطولا مكون من 500 عربية، واستطعنا خلال الـ4 سنوات الماضية تجميع استثمارات أجنبية من أكبر مستثمرين في العالم بـ90 مليون دولار».

وتابع: «صدرنا التكنولوجيا الخاصة بنا في أول دولة خارج مصر وهي المغرب، وبدأنا في إنشاء منصة لتكنولوجيا الحلول المالية، وهي تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، ووصلنا في أقل من سنة لأكثر من 16 ألف تاجر لزيادة دخلهم وتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية للمواطنين».