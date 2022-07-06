راحة وتوفير وضربة للفساد.. اقتصادي يكشف المكاسب المنتظرة من رقمنة الدولة

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن من أهم ما يحسب للدولة في الوقت الحالي، خطواتها وسعيها تجاه تطبيق الاقتصاد الرقمي وميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية، التي لها أهمية كبيرة في إنهاء احتياجات المواطنين.

وأضاف البنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على خلفية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، «منصة مصر الرقمية»، اليوم، أن اتجاه الدولة نحو للتحول الرقمي، يأتي في المقدمة، من أجل مصلحة المواطن، بهدف التسهيل عليه وتقليل فترات الانتظار، وهو تقدير واحترام لوقت المواطنين.

توفير الوقت وتقليل فرص الفساد

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن الاتجاه إلى رقمنة الخدمات الحكومية، يساعد على توفير الوقت أثناء تقديم الخدمات للمواطنين، كما أنها ستوفر تكاليف مادية للمواطنين، كان يتم استهلاكها في التردد على المصالح، وغيرها من الجهات.

أشار إلى أن الرقمنة ستساعد على تطوير الجهاز الإداري الحكومي بصفة عامة، كما أنها ستقلل من الاتصال المباشر بين الموظفين الحكوميين والمواطنين، وهو ما بدورة سيكافح أعمال الفساد، التي قد يستغل بعض الموظفين مناصبهم فيها، والتي تعمل الدولة على مكافحتهم.

مزايا تعميم خدمات الرقمنة

أوضح البنا، أنه يجب تعميم خدمات الرقمنة في جميع الخدمات الحكومية، سواء في الصحة والتربية والتعليم، وكذلك في وسائل النقل وحجز القطارات والقطار السريع والمونوريل، مؤكدا أنه يعد من مظاهر تحديث الدولة المصرية، خاصة أنه يحسن من إنتاجية موظف الحكومة، لأن الأعمال اليدوية، ستستبدل بالإلكترونية، وهو ما يوفر من الوقت والتكاليف، ويرفع من معدل الإنتاج والعمل، وتقليل النقاقات العامة للدولة.