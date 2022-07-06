رئيس «ساي فيجن»: بدأنا بـ4 مهندسين.. واستثماراتنا تقدر بملايين الدولارات

قال محمد محسن الشريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساي فيجن - إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية -، إنّ العالم شعر خلال جائحة كورونا بأهمية التكنولوجيا، بعد تعثر سلاسل الإنتاج في الشرائح الإلكترونية، وتأثيرها على كل مجالات الحياة، متابعا: «لا يخلو شيء في حياتنا من الرقائق الإلكترونية».

مشروعات مصر الرقمية

وأضاف محسن، خلال كلمته في جلسة حوار الشباب، ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات «مصر الرقمية»، أنّ الشريحة الإلكترونية بها مليارات الترانزستور، وبالتالي فإنّها صناعة عميقة للغاية، تتطلب استثمارات كبيرة، موضحا أنّ شركته بدأت بـ4 مهندسين قبل 15 سنة، وكنا نجد صعوبة بالغة في الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع لمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساي فيجن: «تعبنا واجتهدنا، كنا بننام في المكتب عشان منضيعش وقت ونخلص مشاريع، وربنا وفقنا بالمجهود وكسبنا ثقة العملاء، وفتحت أمامنا مجالات كبيرة وجذبنا استثمارات أجنبية تقدر بنحو عشرات الملايين من الدولارات، ثم بدأنا الانفتاح على العالم بشراكات حصرية، ولدينا الآن 500 مهندس ومصمم».

أكاديمية للتدريب والتعليم

وأوضح محسن: «أنصح دائما بتجديد الخطة، وأسسنا أكاديمية للتدريب والتعليم، لأن هذا الأمر مهم للغاية وليس سهلا على الإطلاق، ويحتاج إلى استثمارات كبيرة، ونجحنا في تخريج 400 مهندس في السنوات الأربعة الماضية، ومصر الآن بها 30 شركة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية».