في عيد الأضحى.. اعرف أسعار الشوايات والفحم وكيفية اختيارهما عند الشراء

تكثر اللحوم في عيد الأضحى فهو يعرف بـ«عيد اللحمة» وتنتشر به أكلات الفتة ويفضل الكثير من الأشخاص شوي الكباب والكفتة والطرب، لذا يهتمون بشراء الشوايات وتحضير ذلك في المنزل، وقضاء الأسر المصرية خاصة لأوقات سعيدة في عطلة إجازة عيد الأضحى.

وفي إطار اهتمام الناس بتناول اللحوم في عيد الأضحى، لذا نستعرض فيما يلي أبرز أسعار الشوايات وفق أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت.

أسعار الشوايات

- تختلف سعر الشواية، يبدأ سعر الشواية الصاج الفضية والذهبية من 69 جنيها، كما يبدأ سعر ذات قاعدة من 188 جنيها.

ويبدأ سعر الشواية الدائرية من 220 جنيها، وسعر أسياخ الشواء من 50 جنيها.

وتبدأ سعر الشوايات الكهربائية من 255 جنيها على حسب قدرة التشغيل والشاشة الخاصة بها.

ويبدأ سعر شواية بوتجاز روكي نحو 200 جنيها.

ويبدأ سعر شوايه فحم للاستخدام الخارجي لون أسود نحو 189 جنيها.

يصل سعر شواية كهربائية من آي هوم، لون أسود (طراز: KB-6000) إلى 249 جنيها.

وسجل سعر شواية بوتجاز استانلس، 32 سم إلى نحو 240 جنيها.

ويصل سعر شوايه ستانلس على البوتجاز بفتحة زجاج ويد إلى نحو 212 جنيها.

ويبلغ سعر شواية عائلية صحية من بلاك آند ديكر 2000 وات إلى نحو 3 آلاف جنيه.

ويصل سعر شواية الفحم المحمولة سلة التنقل إلى 475 جنيها.

ويبلغ سعر شواية كهربائية 2200 وات kumtel نحو 248 جنيها.

ويصل سعر شواية مزدوج - ألماني - مقاس 40 إلى 500 جنيها.

كما يصل سعر الفحم لـ5 كيلو إلى حوالي 90 جنيها.

وفيما يلي نعرض أبرز الملاحظات التي يجب اتباعها عند شراء أدوات الشوي:

- التأكد من خامات الأسياخ سواء نيكل أم حديد حتى لا يتعرض الشخص لأمراض.

- تأكد من تماسك الشواية.

- عند شراء الفحم اختر الفحم من الدرجة الأولى حتى لا تجد صعوبة في الإشعال.