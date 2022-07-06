ارتفاع عدد الاستقالات بالحكومة البريطانية إلى 35.. وجونسون: «مش همشي»

ارتفع عدد الاستقالات من فريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 35 ما بين وزراء ومسئولين آخرين، وسط أنباء عن احتمال أن يواجه جونسون تصويتا بحجب الثقة عنه.

جونسون يرفض الاستقالة

وعلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على طلب استقالته، قائلا: «لا أعتزم تقديم الاستقالة، وآخر ما تحتاجه بريطانيا هو إجراء انتخابات مبكرة».

جونسون مستمر رغم التمرد عليه

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إلى أن رئيس وزراء بريطانيا يصر على الاستمرار في منصبه على الرغم من وجود تمرد متزايد ضد قيادته داخل حزبه «المحافظين»، وتتوالى الاستقالات من مناصب حكومية وحزبية، وسحب نواب آخرين من الحزب الحاكم دعمهم له.