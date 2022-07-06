مؤسس شركة ساي فيجن: السيسي طلب إعداد مقترحات لتطوير قطاع الإلكترونيات

قال محمد محسن الشريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساي فيجن، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالإلكترونيات، وظهر ذلك خلال إطلاقه منصة مصر الرقمية رسميا، وافتتاحه لعدد من المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات اليوم.

منصة مصر الرقمية

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن الرئيس طلب منه شخصيا إعداد مقترحات خاصة في مجال الإلكترونيات وتقديم رؤية للوزارات المعنية لتطوير القطاع، حيث ترغب القيادة السياسية في أن تكون التكنولوجيا قاطرة للدولة.

الشريف: نتعاون مع كبريات الشركات العالمية

واستطرد: «حكاية الـ30 شركة اللي تناولها الرئيس السيسي في افتتاحاته اليوم، هي تجمع لشركات تتعاون مع كبريات الشركات العالمية كالأمريكية للحصول على تصاميم مختلفة، وإحنا بدأنا في 2007، وساعتها كان الوضع في مصر في تلك الصناعة لسه بكر، وعدد الشركات قليل».

ومن جانبه، أوضح المهندس زياد هشام، أحد خريجي مبادرة بناة مصر الرقمية، أنه وبعد تخرجه في الكلية سعى للعمل في مجال علوم البيانات، ولكن لم يكن لديه الخلفية الكافية حتى يحصل على الخطوة الأولى في هذا المجال الحيوي والمهم.

وتابع: «قعدت أدور ازاي أخد الخطوة الأولى، وعرفت عن مبادرة مستقبلنا الرقمي، وهي مبادرة بتقدمها وزارة الاتصالات وتمنح الشباب كورسات لتعليم الكثير عن علم تحليل البيانات، وده مهد ليا الخطوة الأولى في المجال، بعدها أطلقت الوزارة مبادرة بناة مصر الرقمية، وكانت أكبر مبادرة مقدمة من وزارة الاتصالات، وبتستمر لمدة عام كامل من التدريب».