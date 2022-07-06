«المركزي للتنظيم والإدارة»: لا نية للاستغناء عن موظفي الدولة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه في أكتوبر 2018 جرى تحديث ملفات الموظفين، بالاعتماد على الشباب، موضحًا أن أزمة فيرو كورونا أبطئت ملف تحديث الملف الوظيفي، ولذلك تم حصر بيانات 3 ملايين و222 ألف موظف من عدد موظفي الجهاز الإدراي، ولم يجر حصر كل الجهات على أن يستكمل الأمر الفترة المقبلة.

قاعدة البيانات كنز الدولة

وأضاف «الشيخ» خلال استضافته في برنامج «المواجهة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الأربعاء، أن قاعدة البيانات تعتبر كنز الدولة وتم الربط بين قاعدة المواليد والوفيات لكي يتم التحديث سريعا من أجل إضافة الأشخاص أو حذفهم وكذلك سن المعاش، موضحًا أن قاعدة البيانات مبينة على الرقم القومي، لافتًا إلى أن الدولة لا توجد لديها نية لتخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ولم يوضع على الأجندة لكن الحكومة تستخدم سياسة ترشيد لتحدد حجم الاحتياجات الأساسية وتوظيف أفضل الأفراد، مؤكدا أن المسابقات تتم باستمرار.

إعادة تعريف الموظف العام

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يتحدث مع المنظمات الدولية لتحديد عدد الدراسين في مصر الذين تعتبرهم مصر موظفين ولكن لا يتم اعتبارهم موظفين عموم في بعض الدول وكذلك العاملين في الكادر الطبي، وهذا سيحتاج إعادة تعريف الموظف العام، والتأكيد على أن التوظيف يتم بسبب العجز مثل فئات المهندسين والأطباء.