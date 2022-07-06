الطاهري: خطة التطوير بـ«المتحدة» تسلك أكثر من مسار.. والقنوات الإخبارية تختلف عن العامة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة، تنفذ عملية تطوير لمجموعة قنواتها عبر خطط استراتيجية بدأتها في عام 2021، وهي التي تسير على أكثر من مسار، بدأت بتطوير قناة إكسترا نيوز، وتنتقل القناة حاليا، لمساحات إعلامية أكبر.

الطاهري: الشركة المتحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة

أضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه حان الوقت، لأن تطلق الشركة المتحدة، التي تعتبر من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة، قطاع أخبار من أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، وسيضم عددا من الإصدارات الإخبارية، التي تختلف شخصيتها، لكنها تدور في إطار مهني واحد.

الطاهري: كل القنوات تتمتع بمحددات واضحة في طريقة التناول أو العرض وتوصيل المعلومة

واستطرد: «كل القنوات هتتمتع بمحددات واضحة في طريقة التناول أو العرض، وتوصيل المعلومة، وكل ده من خلال الإصدارات المختلفة الإخبارية اللي هتطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إكسترا نيوز هتفضل زي ما هي، لكنها هتطور من ناحية الصورة والمضمون والتجهيزات اللوجيستية بما يناسب الإطار المحدد لها، خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أنه سيتم تدعيم قناة إكسترا نيوز بقناة أخرى جديدة، تساند القناة الأولى في نقلها للأحداث المباشرة، وستحمل اسم إكسترا الحدث، إكسترا نيوز لم تعد تستطيع أن تكون ملمة بكل الأحداث المهمة التي تجر في مصر، ولذا سيتم إطلاق قناة لنقل الأخبار والفعاليات وورش العمل عبر البث المباشر.

وتابع: «القناة الإخبارية الدولية هتكون متعددة اللغات، وفي الموضوعات اللي هيتم تناولها هتتصدرها الأخبار العالمية، وفي كل مناطق التأثير في العالم، هيكون لينا تواجد بتلك القنوات، وإكسترا نيوز متواجدة في 7 عواصم لها تأثير، لكن هنعمل للوصول بشبكة مراسلين محترفين في كل مناطق التأثير في العالم».