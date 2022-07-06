موعد عيد الأضحى 2022 في اليمن يدفع مجلس القيادة لرفع الاستعداد القتالي

تساءل معظم اليمنيين عن موعد عيد الأضحي 2022 في اليمن؛ لتؤكد السلطات اليمنية أن عيد الأضحى في البلاد يوم السبت المقبل الموافق 9 يوليو، كما هو الحال في معظم الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تقام فيها مناسك الحج.

موعد عيد الأضحى 2022 في اليمن

وبمناسبة تحديد موعد عيد الأضحي 2022 في اليمن، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت» برفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي، وإعداد خطة أمنية متكاملة لعيد الأضحى المبارك في محافظة حضرموت.

وأكد البحسني، خلال لقائه القائم بأعمال رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد اليُميني، والمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، أهمية تكامل الجهود بين المؤسستين العسكرية والأمنية لضمان نجاح الخطة الأمنية لعيد الأضحى المبارك.

واستمع عضو مجلس القيادة، إلى تقرير حول الوضع الأمني بمحافظة حضرموت، والصعوبات التي تواجه سير العمل، مؤكدا دعمه لتذليل الصعوبات وإنجاح الخطة الأمنية.

عادات وتقاليد اليمنيين في عيد الأضحى

وفيما يتعلق بعادات وتقاليد اليمنيين في عيد الأضحى، فإنها تختلف من محافظة إلى أخرى، حيث أن هناك تقاليد صنعانية تختلف عن تلك الحضرمية، وتقاليد قروية غير المدنية، وذلك بحسب ما يشير الموقع الرسمي للمركز الوطني للمعلومات في اليمن.

وإلى جانب التزام الأسرة اليمنية بتوفير حاجات العيد من ملابس وخلافه، تحرص العائلات اليمنية على تنظيم الزيارات والتواصل مع الأقارب والأصدقاء والجيران، بالتوازي مع حرصهم على أداء الطقوس الروحانية المتعلقة بعيد الأضحى.