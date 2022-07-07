مصرع ربة منزل بطلق ناري في الصدر خلال مشاجرة بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بطلق ناري في الصدر، خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية الطبايخة التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

إخطار بمصرع سيدة

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا يفيد بمصرع «هناء. م. ع»، 42 سنة، بطلق ناري في الصدر، أدى إلى وفاتها.

وبحسب شهود عيان، فإن السيدة توفيت، خلال مشاجرة بين طرفين في قرية الطبايخة بمركز دشنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا، وتكثف المباحث من تحرياتها لكشف ملابسات المشاجرة، وضبط قاتل ربة المنزل، التي جرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى دشنا.

تحرير محضر بالواقعة

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.