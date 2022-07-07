عبدالباسط حمودة: المطرب الشعبي ميرقصش.. يقف على المسرح ثابت

كشف الفنان عبدالباسط حمودة، أنه من محافظة المنوفية، معربًا عن سعادته وفخره كونه منوفي: «أنا من المنوفية أصلا وشيء يشرفني ويسعدني وفاروق الفيشاوي من عندنا وعبدالمنعم إبراهيم من عندنا وماجدة الصباحي من عندنا».

أضاف حمودة خلال تصريحات تلفزيونية: «بلدنا بلد 77 وزير و4 رؤساء وقيمة وقامة طبعا ومخرجة عمالقة، منهم النجوم المنايفة سعيد صالح وحاتم ذو الفقار».

حمودة: المطرب الشعبي راقي وثابت مكانه

وأكد عبدالباسط حمودة، أنه لا يرقص أثناء الغناء ويكتفي بـ«هز» كتفه فقط، مشددًا على أنه ينبغي للمطرب الشعبي ألا يرقص أبدًا: «انا برقص بكتفي بس لأن المطرب الشعبي رقي وثابت مكانه وهو يغني الناس ترقص ويثبت وجوده بكده لكن هو ميرقصش»، لافتًا إلى أن ذلك لا ينطبق على المطربين الجدد لكن على مطربي الزمن القديم «أنا بتكلم عن الزمالة القديمة ماليش دعوة بالجديد».

عبد الباسط حمودة: مكنتش اقدر ألبس قميص وبنطلون

تابع عبدالباسط حمودة، أنه لم يٌسمح له بارتداء أي ملابس أثناء الغناء ولكنه كان يلتزم بزي معين هو والمطربين الشعبيين: «زمان مكناش نقدر نلبس قميص وبنطلون وجينز والحاجات دي كلها ولازم تكون البدلة السودة متنشية والقميص وتقف على المسرح زي الألف».