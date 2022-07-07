شروط الالتحاق بكليات التجارة وأقسامها.. اعرف الضوابط وتفاصيل القبول

قالت الدكتورة أمانى عبدالعزيز، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إن كلية التجارة من الكليات التى تشهد إقبالاً كبيراً كل عام دراسي جديد، موضحة أن شروط الالتحاق بها يحددها مكتب التنسيق وتتمثل في مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

وقالت «عبدالعزيز» لـ«الوطن»، إن الكلية على استعداد تام لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن الكلية لها تنسيق داخلي غير التنسيق الخارجي ويكون التنسيق الداخلي فى الشعبة الإنجليزية ويتحدد الدخول إليها على عاملين هما درجة الطالب فى المادة والأعداد المطلوبة للالتحاق بالشعبة، وذلك من خلال مكتب التنسيق.

وأكدت عميد كلية التجارة، أن الكلية بها حالياً ما يقرب من 7000 طالبا وطالبة من «ثانوية 2021» وتم تقسيمهم إلى شعبة عامة وشعبة إنجليزية وبرامج متخصصة على حسب التنسيق الداخلى للكلية.

وعن طبيعة الدراسة بالكلية، قالت الدكتورة أماني عبدالعزيز، إن الطالب يدرس في السنة الأولى والثانية موادا عامة ثم بعد ذلك يتخصص فى السنة الثالثة.

الأقسام العلمية لكليات التجارة

1-قسم المحاسبة.

2-قسم العلاقات الدولية.

3-قسم العلوم السياسية.

4-قسم إدارة الأعمال.

5-قسم الإحصاء والتأمين.

6-قسم نظم المعلومات الخارجية.

7-شعبة نظم معلومات الأعمال BIS.

الدرجات العلمية لكلية تجارة

تعطى كلية تجارة درجة البكالوريوس لطلابها في الدرجات العلمية الآتية:

1-إدارة الأعمال.

2-العلاقات الدولية.

3-الاحصاء التطبيقى.

4-الاقتصاد.

5-المحاسبة.

6-الاقتصاد والتجارة الخارجية.

شروط الدراسات العلمية

1-أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية من معهد آخر متعارف عليه من قبل الجامعة.

2-يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من كليات أخرى بناء على موافقة مجلس الكلية.