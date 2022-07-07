5 سيارات مستعملة «موديلات» 2009 إلى 2012 سعرها أقل من 120 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار بسبب زيادة الأسعار في السيارات الجديدة، بالإضافة إلى تخفيض إنتاج السيارات في المصانع من قبل الدول المخصصة لصناعة السيارات.

وقال عبدالله محمود أحمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار السيارات ارتفعت بسبب انتشار فيروس كورونا منذ عامين، بالاضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية والسبب الثالث هو قيام حرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى وجود أزمة تضخم في الأسعار وقيام البنوك المركزية برفع سعر الفائدة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المصري:

سوق السيارات المستعملة في مصر

بروتون جين 2 2009:

متوسط السعر في السوق 101,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 95,000 جنيه، وأعلى سعر 105,000 جنيه.

فيات بونتو 2012:

متوسط السعر في السوق 101,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 87,000 جنيه، وأعلى سعر 109,000 جنيه.

شيفروليه N300 2013:

متوسط السعر في السوق 102,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 90,000 جنيه، وأعلى سعر 114,000 جنيه.

جيلي أمجراند 7 2015:

متوسط السعر في السوق 102,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 90,000 جنيه، وأعلى سعر 114,000 جنيه.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

بي ام دبليو 316 1994:

متوسط السعر في السوق 103,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 100,000 جنيه، وأعلى سعر 105,000 جنيه.

فولكس فاغن بولو 2005:

متوسط السعر في السوق 103,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 92,000 جنيه، وأعلى سعر 111,000 جنيه.

سيات ابيزا 2006:

متوسط السعر في السوق 103,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 100,000 جنيه، وأعلى سعر 106,000 جنيه.

كيا بيكانتو 2007:

متوسط السعر في السوق 103,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 86,000 جنيه، وأعلى سعر 114,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2011:

متوسط السعر في السوق 103,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 93,000 جنيه، وأعلى سعر 117,000 جنيه.

بروتون ساجا 2011:

متوسط السعر في السوق 103,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 95,000 جنيه، وأعلى سعر 105,000 جنيه.