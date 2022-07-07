وزيرة الصناعة: تخصيص 810 آلاف متر لـ 87 مشروعًا صناعيًا بالمحافظات

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تخصيص الأراضي، وفقا لعدة أولويات، أولها التوسعات في الأنشطة القائمة ثم تليها المشروعات الجديدة، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة لإنهاء مشكلة تراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية تجتمع كل 15 يومًا وترفع تقريرها للعرض على دولة رئيس الوزراء.

تخصيص 810 آلاف متر لمشروعات صناعية في 6 محافظات

وأوضحت «جامع» في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه خلال الفترة الماضية تم تخصيص 810 آلاف متر لمشروعات صناعية في العاشر من رمضان والمنيا وبرج العرب وبني سويف وبور سعيد وقنا، بلغ عددها 87 مشروعًا، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي يسير بسهولة ويسر مع مراجعة ما تم تخصيصه قبل ذلك خاصة التي لا تسير في نفس المسار المتفق عليه وبعدها يعاد تخصيصها لمستثمر جاد يقوم بتنفيذ المشروع.

وأشارت «جامع»، إلى عدم تخصيص الأرض إلا لأنشطة صناعيه حقيقة تنتج وتوفر فرص عمل، ويتم الرد على من يطلب تخصيص في خلال 15 يومًا من استلام دراسة الجدوى، مشيرة إلى أن مراجعة الإجراءات وتيسيرها كانت من أكثر الأنشطة التي قامت بها الوزارة بشكل محكم يتضمن توفير جميع المستندات من أجل بيئة صناعية مضمونة تدعم الاقتصاد وتوفر المنتجات وتقلل من الاستيراد.

استخراج تراخيص البناء والموافقات

وأكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه بعد تخصيص الأرض يبدأ المستثمر في استخراج تراخيص البناء والموافقات للأرض المرفقة، لافتة إلى أن ليس كل مستثمر لديه القدرة على السير في تلك المراحل، وبناء عليه عملت الدولة على إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة التي تحتاج فقط إلى الماكينات ورأس المال والعمال.