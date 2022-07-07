عاجل .. وزيرة الصناعة: حلم وصول صادراتنا إلى 100 مليار دولار ليس بعيدا

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ الحكومة تعمل على ملف لدعم التصدير إلى السوق الأفريقي، باعتباره أحد أولويات ملف الصادرات إلى الخارج.

فتح أسواق جديدة للصادرات

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنّ الحكومة تعمل لبحث فتح أسواق جديدة من الصادرات من المنتجات المختلفة، إضافة إلى حوافز خاصة للسوق الأفريقي.

وأوضحت جامع، أنّ مصر نجحت خلال العام الماضي بوجود معدل نمو اقتصادي هو 25% بقيمة 32.3 مليار دولار، رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى وجود معدل نمو في صادرات مصر أكثر من 26% في العام الحالي.

صادرات 100 مليار دولار

وشددت على وجود خطة طموحة لدى الدولة بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشددة على أنّ حلم وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليست بعيدة.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الحكومة حرصت على عدم زيادة سعر الطاقة على المصانع، مؤكدة أنّ الأسعار لم تزيد في الفترة الماضية.