التعليم تعلن تفاصيل اختبارات القبول بمدارس المتفوقين 2022-2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة إتمام التعليم الأساسي لعام 2023- 2022، دور أول، بشرط أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%).

نظام الامتحانات بمدارس المتفوقين

وأكدت وزارة التعليم على الموقع الرسمى لها، منذ قليل، أن نظام الامتحانات بمدارس المتفوقين يكون كالتالى :

- يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بـ«مدارس المتفوقين» في العلوم والتكنولوجيا.

- يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان المخصصة لهذا الامتحان والذي يحدد مقارها الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.

- تعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط .

- لا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب المتخلفين عن المواعيد المقررة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

- يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولا، وتطبيقا لترتيب رغباتهم ثانيا.

- بعد انتهاء الاختبارات الاليكترونية يتم ترتيب الطلاب طبقا لدرجاتهم كشرط للقبول بالمدارس على النحو التالي:

أولًا: اجتياز الطالب لمعيار النجاح طبقا لكل مكون على حدة من مكونات الاختبار وهى الرياضيات ، العلوم ، اللغة الانجليزية، IQ اختبار الذكاء.

ثانيا: المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

التعليم تطالب الطلاب المقبولين بطباعة إشعار النتيجة

وأكدت التعليم أن نتيجة المقبولين ستظهر على الموقع الإلكتروني للوزارة، مناشدة الطلاب المقبولين بطباعة إشعار النتيجة من على موقع الوزارة والتقدم به لإدارة المدرسة التي تم قبوله بها وذلك لاستلام خطاب معتمد منها بموجب هذا الاشعار لسحب ملفه من مدرسته الثانوية المقيد بها وتسليمه لشئون الطلبة بمدرسة المتفوقين باليد مع كافة المستندات المطلوبة من الطالب.