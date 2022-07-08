درجات الحرارة اليوم الجمعة 8-7-2022 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو، والذي يوافق وقفة عرفات.

وحذر خبراء الأرصاد، من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية، أشار بيان الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن القناة، كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات الصباح على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، وجبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الوجه البحري، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الجو، بجانب هبوب رياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 31 23

مطروح 29 23

السلوم 32 24

سيوة 38 22

بورسعيد 30 23

دمياط 31 23

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 35 25

طابا 35 24

كاترين 32 17

الطور 39 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 26

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 27

أبو سمبل 40 28

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 38 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 33 25