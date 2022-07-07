قواعد تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي بالقاهرة 2022 رسميا

قواعد تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي بالقاهرة 2022، أعلنتها مديرية التربية والتعليم في المحافظة رسميا، منذ قليل، وجاءت تأكيدا لما نشرته «الوطن»، حول الحد الأدنى للتنسيق، وضوابط تسكين الطلاب في المدارس بحسب المربع السكني، فما هي القواعد وما هو الحد الأدنى؟

أعلن محمد عطية، مدير المديرية في بيان له، قواعد تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي بالقاهرة 2022، بعد أن اعتمدها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة رسميا، موضحا أن الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهرة 240 درجة.

قواعد تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي بالقاهرة 2022

- التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

- يسمح للطالب التسجيل الدخول في بداية ميعاد التقديم لإضافة رغباته.

- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهاد الإعدادية.

- تشمل قواعد تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي بالقاهرة 2022، أن الطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجة فأكثر، يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة.

- تقبل المدارس الطلاب الحاصلين على مجموع 266، بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

- الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة فأكثر، يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط، ودون القيد بالمربع السكني.

- تقبل المدرسة هؤلاء بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية، إلا لأبناء محافظة القاهرة.

- ولا يسمح لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى، بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم.

- الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة.

وفي سياق متصل، أكدت المديرية، أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات الخاصة بأعمال التقديم.