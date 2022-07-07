مصرع محام في تصادم بين موتوسيكل و«كارو» على طريق الباجور

شهد طريق «سنتريس - الباجور» بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حادث تصادم بين دراجة بخارية «موتوسيكل» وعربة «كارو»، ليلقى قائد الدراجة البخارية مصرعه، وتم نقل جثتة إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، حيث تم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء سالم الدميني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة المنوفية، إخطاراً من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم أمام قرية «سنتريس»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بين دراجة بخارية وعربة كارو، وقد نتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة النارية، يعمل محامساً، تم نقله إلى مستشفى أشمون العام لإسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه ليصل إلى المستشفى العام جثة هامدة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور الإخطار الأمني، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة، يرافقها سيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى، حيث تبين مصرع «ح. ع. أ.»، 40 سنة، محامي، مقيم بقرية «كفر الفرعونية»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم دراجته البخارية مع عربة كارو، قيادة «م. م. أ.»، 35 سنة، بطريق «سنتريس - الباجور»، أمام قرية «سنتريس»، وتم سماع أقوال شهود العيان على الواقعة، وعمل التحريات اللازمة وتم تحرير المحضر رقم 17906جنح مركز أشمون لسنة 2022، بالواقعة وقد أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.