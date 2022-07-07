أمينة تحيي ذكرى وفاة شقيقتها ووالديها بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة أمينة، على إحياء الذكرى السنوية لوفاة شقيقتها ووالديها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت أمينة، صورة تجمعهم، وعلقت عليها قائلة: «أختي انهاردة بقالها 3 سنين متوفية كأنهم تلت أيام، مش هتكلم كتير، بس هقولكم إن يا رب تكونوا فعلًا بتحسوا بينا، وبكل اللى فى قلبنا ليكم، كل أما بكبر بحس أنى محتاجة لكم أكتر، بحس ساعات أنى بجد عيلة صغيرة، مهما كبرت وكبرت مسؤولياتى، بالذات كأم، بسأل نفسى انتوا ربيتونا ازاى، ازاى ست لا حول لها ولا قوة، الا من عند ربنا، تتولى مسؤولية زى دى، وأب كمان بيشقى ويتعب ويشتغل بدل الشغلانة اتنين وتلاته، عشان يعيشنا كويس».

أمينة تطلب الدعاء لاسرتها

وأضافت أمينة: «الله يرحمك يا أبويا ويرحمك يا أمى، أما أمى التانية وأختى وكل حاجة، فالكلام عنك مش هيخلص، الله يرحمك يا حبيبتي، الله يرحمكم، ويجعلكم انهاردة من رحالة عرفة يا رب، أنت اللى عالم بالقلوب يا رب بابا.. أرجو الدعاء ليهم ولكل أمواتنا الغاليين الله يرحمكم».