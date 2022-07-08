القابضة للمياه: استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مُسبقة الدفع في العيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مُسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الأضحي المبارك خلال الفترة من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو، لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.

أماكن شحن كروت العدادات مُسبقة الدفع طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صادر اليوم أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مُسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فوري أو خالص.

إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فوري طوال إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود 575 وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظًا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان

وقالت الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي إن العمل بمراكز شحن عدادات المياه مُسبقة الدفع بالشركات التابعة طوال أيام أجازه عيد الأضحي المبارك يأتي في إطار خطة الشركة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.

مزايا وفوائد عدادات المياه مسبقة الدفع

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: «القضاء على أية أخطاء ناتجة عن العنصر البشري ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن».

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها القابضة للمياه

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة منها تطبيق قراءتي لإبلاغ قراءات العدادات، وتطبيق 125 لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الشبكات، والبوابة التجارية الالكترونية.