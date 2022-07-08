اعرف أسعار تذاكر حديقة الحيوان في عيد الأضحى.. تفتح أبوابها طوال الأسبوع

أسعار تذاكر حديقة الحيوان في عيد الأضحى، تأتي بأكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك «جوجل» حاليا، وذلك قبل ساعات قليلة من بداية أول أيام عيد الاضحى المبارك، إذ يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار تذاكر حديقة الحيوان في العيد ومواعيد العمل.

وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن» لجميع قرائها ومتابعيها من خلال السطور التالية، أسعار تذاكر حديقة الحيوان في عيد الأضحي ومواعيد العمل، وذلك ضمن خدماتها المستمرة التى تحرص على تقديمها للقراء.

وتعتبر حديقة الحيوان من أكثر أماكن الخروجات المحببة للصغار والكبار خاصة في الأعياد الرسمية، إذ تشهد إقبالا كبيرا بشكل مستمر، أيضا خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، نظرا لوجود مختلف أنواع الخدمات داخلها.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان في عيد الأضحى

من المعروف أن حديقة الحيوان بالجيزة، تابعة لوزارة الزراعة، لذا فان أسعار تذكرة حديقة الحيوان ثابتة وكما هي دون تغير، إذ لا يوجد فرق بين الأسعار في العيد أو العطلات الأسبوعية أو في أي وقت، وتبلغ قيمتها نحو 5 جنيهات بالنسبة للمصريين طوال الوقت، بما يتيح أن تكون خروجة حديقة الحيوان من أرخص الفسح بالنسبة للأسر المصرية.

بينما تبلغ قيمة تذاكر الحديقة نحو 20 جنيها لغير المصريين، وتستقبلهم أيضا طوال أيام الأسبوع، كما تتيح الحديقة دخول أفواج من طلاب المدارس والملاجيء، وأيضا الأفواج السياحية فقط بحجز مسبق.

مواعيد عمل حديقة الحيوان خلال العيد

تبدأ مواعيد العمل بحديقة الحيوان بمحافظة الجيزة في العيد يوميا، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

ومن المعروف أن الإجازة الرسمية الوحيدة لحديقة الحيوان هي يوم الثلاثاء كل أسبوع، إذ يتم القيام بالأعمال الدورية للصيانة، ألا أن الحديقة تفتح أبوابها بشكل استثنائى هذا اليوم، أما الأفواج السياحية والرحلات أو أي فرد يريد زيارة الحديقة يوم الثلاثاء، سيُصبح سعر تذكرة الدخول 65 جنيها للفرد الواحد.