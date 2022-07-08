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«القوى العاملة» في أسبوع: افتتاح مكتب عمل جديد بالضبعة خلال أيام

كتب:

ماهر هنداوي
01:57 م | الجمعة 08 يوليو 2022
«القوى العاملة» في أسبوع: افتتاح مكتب عمل جديد بالضبعة خلال أيام

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو 2022، إذ تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة جاهزية مكتب عمل جديد بالضبعة بمطروح تمهيدًا لافتتاحها خلال أيام.

تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن 

ويشارك ومحافظ مطروح في زراعة 600 شجرة في إطار مبادرة «هنجملها» بالضبعة، وقررت وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بأجر  كامل من 9 إلى 14 يوليو الجاري.

توفير 2752 فرصة عمل برواتب مجزية في 12 محافظة

كما وفرت وزارة القوى العاملة  2752 فرصة عمل برواتب مجزية في 12 محافظة، وندوة حول حقوق وواجبات العمال ومكافحة عمل الأطفال بالإسكندرية، وتحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.