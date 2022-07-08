مواعيد برج القاهرة وسعر تذكرة الدخول.. مجانا للأطفال دون الـ6 سنوات

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثير من المواطنين الراغبين في الخروج والتنزه البحث عن مواعيد برج القاهرة وسعر تذكرة الدخول، حتى يستطيعون اصطحاب الأسرة والخروج مع الأصدقاء لبرج القاهرة، والذي يعد علامة مميزة في القاهرة الكبرى.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد برج القاهرة وسعر تذكرة الدخول للأجنبي والمصري والأطفال وجميع الفئات المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد برج القاهرة وسعر تذكرة الدخول

يفتح برج القاهرة أبوابه أمام الزائرين في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر العمل به حتى الساعة 1 منتصف الليل.

أسعار تذاكر برج القاهرة

وتختلف أسعار تذاكر برج القاهرة بين المناسبات المختلفة، ففي الأيام العادية دون أن يكون هناك مناسبة أو عيد يكون سعر التذكرة للمصريين 55 جنيها، وللأجانب 200 جنيها، ولكن يتغير سعرها في الأعياد لتكون قيمتها 100 جنيها للكبار، ويكون الدخول مجانا للأطفال أقل من 6 سنوات.

يذكر أن برج القاهرة يقع في منطقة الزمالك بالقاهرة، وجرى بناؤه بين عامي 1956 و1961 من الخرسانة المسلحة، ليبلغ ارتفاع 187 متر، ليكون بذلك أعلى من الهرم الأكبر بـ43 مترا، وجرى تصميم البرج ليكون على شكل زهرة اللوتس المصرية، ومن تصميم المهندس نعوم شبيب، ويقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل.