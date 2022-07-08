«القومي للبحوث» يحدد العمر المناسب لذبح الأضحية وعلامات الإعياء

حدد الدكتور عبدالمحسن محمد، أستاذ التكاثر الحيواني بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، العمر المناسب لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، مشددًا على المواطنين بضرورة اتباع الضوابط الشرعية والشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في الأضحية وتتعلق بنوع وعمر وصحة الحيوانات.

العمر المناسب لذبح الأضحية

الضأن

ألا يقل عن 6 أشهر، ويفضل أن تكون فى عمر 12 شهرًا أي سنة ويفضل أن يتراوح الوزن من 45 إلى 60 كيلوجرام.

الماعز

ألا يقل عمرها عن عام واحد ويفضل أن يكون عمرها أكثر من سنة «1-2 سنة».

الأبقار سواء عجول الأبقار أو الجاموس

ألا يقل عمرها عن عامين «2-3 سنة».

الإبل

يشترط فى الإبل أن تكمل خمس أعوام وأكثر.

شروط صحية عند ذبح الأضحية

وأضاف «عبدالمحسن» في تقرير أعده بالمركز القومي للبحوث، أن أهم الشروط الصحية للأضحية هي ألا يكون الحيوان مصابًا بالإسهال لأن الإسهال الشديد يؤدي إلى فقد السوائل بالجسم والضعف والهزال الشديد، وأن يظهر على الحيوان علامات النشاط والحركة والإقبال على تناول الطعام لأن ارتفاع درجة الحرارة للحيوان تقلل من نشاطه والرغبة فى تناول احتياجاته من الأعلاف.

وشدد الدكتور عبدالمحسن محمد على ضرورة عدم خروج إفرازات أو رغاوى من الفم والأنف يصاحبها ارتفاع فى درجة حرارة الحيوان لاحتمال إصابته ببعض الأمراض الموسمية وألا تكون إحدى عينيه عوراء أو عمياء بل تكون لامعة ليس بها احمرار أو احتقان أو اصفرار وأن تكون أسنانه سليمة وغير مكسورة.

علامات تدل على إصابة الأضحية بمرض عند الذبح

- إصابة الأضحية بالإسهال ويمكن التعرف على ذلك أثناء التبرز أو وجود الفضلات ملتصقة بالخلف مع رائحة كريهة.

- ضعف وهزال الحيوان وعدم اكتنازه إلى اللحم والشحم المناسب وذلك من خلال الإمساك بسلسلة الظهر فإذا لمست الفقرات من الداخل بسهولة يدل ذلك على ضعف الحيوان أما في الأبقار والجاموس والإبل فيمكن النظر إلى سلسلة الظهر والضلوع والشكل العام للحيوان، فبروز الضلوع وسلسلة الظهر بصورة كبيرة مقارنة بالحيوان السليم يدل على ضعف الحيوان وانخفاض نسبة التصافي والتشافي.