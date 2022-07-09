شرطة مكة تضبط مزور بطاقات لأداء المشاعر وتطارد المتسولين

استنفرت الشرطة السعودية بكامل طاقتها، خلال موسم الحج؛ لضبط الجرائم والمخالفات التي قد تصاحب موسم الحج، وتوفر موسم حج آمن لنحو 900 ألف حاج هذا العام.

وكشفت الشرطة السعودية عن عددٍ من الجرائم بالفعل التي ضبطت، ما بين محاولة تزوير بطاقات تعريف لأداء المشاعر المقدسة، فضلًا عن التسول، وبعض المخالفات للمنشآت التجارية والغذائية، إضافة إلى مخالفات بيئية.

مقيم نيجيري يبيع بطاقات مزورة لأداء الحج

وأعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية النيجيرية؛ لبيعه بطاقات تعريف مزورة لدخول المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

الأمن العام السعودي يدعو للإبلاغ عن المتسولين

وفي السياق نفسه، دعا الأمن العام السعودي لـ الإبلاغ عن المتسولين في كل أنحاء المملكة، بالتزامن مع موسم الحج، من خلال أرقام تليفونات أعلن عنها، مشيرا إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المتسولين في منطقتي مكة المكرمة والرياض على الرقم (911)، كما يمكن الإبلاغ عن المتسولين في مناطق المملكة الأخرى على الرقم (999).

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله، ومواصلة الأمن العام مهامه في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

237 مخالفة بلدية في المنشآت التجارية والغذائية

ورصدت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة على المنشآت التجارية والغذائية خلال أيام شهر ذي الحجة 237 مخالفة بلدية، وذلك في إطار حملتها المشددة ضمن خطة موسم الحج.

ونفذت الأمانة عبر البرنامج المعروف باسم إجادة، حتى يوم أمس، 247 جولة ميدانية استهدفت المحطات الواقعة على الطرق السريعة، والمراكز التموينية الكبرى (الهايبر ماركت)، والمقاهي والكافيهات، وهو ما أسفر عن رصد 109 منشآت مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة في سوء حفظ وتخزين وتداول المواد الغذائية، واستخدام أدوات مخالفة للاشتراطات الصحية، وكذلك نقص أوزان الخبز عن المسموح بها، وعدم تجديد الشهادة الصحية، بالإضافة لرصد عدد من المقاهي تقدم منتجات التبغ دون تصريح، وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأشارت أمانة جدة إلى أن الخطة الميدانية لموسم الحج راعت الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار، مؤكدة مواصلة أعمال الرقابة لتشمل صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، إضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.

غرفة عمليات الرقابة البيئية تراقب جودة الهواء

وفيما يتعلق بالشأن البيئي، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري أن غرفة عمليات الرقابة البيئية بالمشاعر المقدسة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن مختصي المركز في جانب جودة الهواء، والرقابة الميدانية على الالتزام البيئي يحظون بمتابعة آنية عبر أنظمة اتصال متقدمة ترتبط بنقطة تواجد كل مراقب بيئي، وتتلقى غرفة العمليات التقارير في نفس اللحظة، إلى جانب الدور الحيوي للفرق الميدانية في نشر الوعي والإرشاد بأهمية الالتزام البيئي.

وأفاد المطيري بأن الرقابة البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصص لها المركز 9 فرق ميدانية بشكل يومي، وتتناوب على مدار الـ24 ساعة، مبيناً أن عدد الزيارات اليومية يتجاوز الـ 50 زيارة، ويجري خلالها رصد حالات الالتزام وكذلك ما قد يرصده المراقبون من تجاوزات، مشيراً إلى أن نسب الالتزام تجاوزت 98% في المجمل، فيما تجاوزت حالات الالتزام في المدينة المناورة الـ93% بشكل عام.