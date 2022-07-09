مصادر لـ«الوطن»: لا نية لطرح 20 أو 50 جنيها بلاستيكية في الوقت الحالي

نفت مصادر مصرفية، طرح عملات بلاستيكية فئة «20 أو 50 أو 100»، جنيه من العملة البلاستيك الجديدة، في الوقت الحالي، موضحة أن ما تم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح وعار تمام من الصحة.

حقيقة العملات البلاستيك على السوشيال

وذكرت المصادر، أن اختيار شكل وألوان العملات البلاستيكية منوط بلجنة البنك المركزي المصري تختار الشكل الافضل ليكون شكل «تابلوه»، سيجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، لتعكس العملة هوية الدولة، ومدى التقدم والتطور مع مراعاة معايير يتم اعتمادها من قبل البنك المركزي المصري.

حقيقة طبع عملات الـ20 جنيه بلاستيك

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات جمعت مسجد الفتاح العليم ومجسم لحتشبسوت، لتعكس بذلك الهويتين الإسلامية والفرعونية، كما أن العملة الجديدة تتميز بطول عمرها الافتراضي، مقارنة بغيرها من العملات الورقية التقليدية الأخرى التي يتم تداولها.

البنك المركزي المصري يعلن عن العملات البلاستيك

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن خلال أيام عن طرح عملة البوليمر، فئة الـ10 جنيهات، والتي تم إنتاجها وتصميمها وفقا لأحدث القياسات العالمية والتكنولوجية الخاصة بتأمين وطباعة العملات.

وقال البنك في بيان أن العملة البلاستيك الجديدة ستساهم في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، حيث أنها مقاومة للمياه والتمزق وعمرها الافتراضي 3 أضعاف عمر الفئات الورقية وتم تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر.