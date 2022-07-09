إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك بالبحيرة: بينهم طفلان

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك، أمام قرية الزهور بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

اصطدام ميكروباص وتوك توك

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين استقبال مستشفى إدكو المركزي، كلا من «ابراهيم م. خ» 12 عاما، مقيم إدكو، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الذراع، و«محمود م. ا» 11 عاما، مقيم إدكو، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد ك. ا» 40 عاما، مقيم إدكو، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في الساق اليمنى.

وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين في مستشفى إدكو، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.