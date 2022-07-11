أساتذة تغذية يحذرون من تناول الأحشاء الداخلية في الأضحية

حذر أساتذة تغذية، المواطنين من الإكثار في تناول اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددين على ضرورة الابتعاد عن تناول الأحشاء الداخلية، وتقدم «الوطن» في السطور التالية الأضرار البالغة الناتجة من الإكثار في تناول اللحوم.

في البداية يقول الدكتور إسلام عنان، استشاري الأوبئة وأستاذ الفيروسات، إن المواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يجب عليهم عدم التهاون واتباع الإجراءات والعادات الغذائية السليمة في تناول اللحوم المختلفة ومشتقاتها خلال عيد الأضحى وحتى بعد انتهاء الإجازة.

وأكد «عنان» لـ«الوطن»، أن الإكثار في تناول اللحوم يؤدي إلى حدوث مضاعفات أو تأثير سلبي على جسم الإنسان، مشدداً على ضروة اتباع إرشادات الطبيب المختص خاصة فيما يتعلق بالأنواع والطرق السليمة للأغذية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع الصحي لهم.

شعير: يفضل تناول الرقبة والفخذة

من جانبها قالت الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إنه يفضل أن يتناول الفرد ما بين 120 إلى 150 جراما من اللحمة لأن زيادتها تؤدي إلى حدوث اضطرابات في وظائف الكلى والنقرس كحدوث تورم في الأصابع والأرجل.

وأضافت «مروة» لـ«الوطن»، أنه يفضل تناول الرقبة والفخذة في الضأن لأنها تحتوي على نسبة دهون أقل، محذرة من تناول الأعضاء الداخلية للأضحية لأنها تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول كالمخ والكبدة والكلاوي والحلويات والمخاصي والتي تؤثر بالسلب على مرضى تصلب الشرايين والقلب.

أضرار الإفراط في تناول الكوارع

ونوهت الدكتورة مروة شعير، إلى أن الإفراط في تناول الكوارع يؤدي إلى ارتفاع مستوى «اليورك أست» وهو ناتج من نواتج هضم البروتين في الجسم ويؤثر على مرضى الكلى ومرضى النقرس.

وحثت على ضرورة تناول الدواجن في الفترة المتبقية من العيد بدلاً من اللحوم مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.