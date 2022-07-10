إصابة 6 بينهم 3 أطفال في تصادم ميكروباص وملاكي بالقنطرة شرق

أصيب 6 أشخاص، بينهم 5 من أسرة واحدة، ومن ضمنهم 3 أطفال، نتيجة تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص، علي طريق «الإسماعيلية - العريش»، أمام قرية «جلبانة»، قرب مدينة القنطرة شرق، في نطاق محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى.

تصادم ميكروباص وملاكي على طريق العريش

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، تحمل لوحة معدنية رقم (1734 ط أ ل)، وسيارة ملاكي رقم (8652 ط أ أ)، على طريق القنطرة شرق، ما بين كمين «المثلث» وكوبري «جلبانة».

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد 7 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق للعلاج والخضوع لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة في الساق واليدين وجروح مختلفة في أنحاء الجسم.

أسماء المصابين في حادث «كوبري جلبانة»

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 من أسرة واحدة وهم: «حسن سلمي سلامة»، 28 سنة، و«سعاد سيد محمد»، 35 سنة، و«روقية حسن سلامة»، 3 سنوات، ور«وتانا حسن سلامة»، عامين، و«رحيق حسن سلامة»، عامين، إضافة إلى مصاب سادس يُدعى «أحمد محمد لبيب»، 25 سنة.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين بينهم 5 من أسرة واحدة، من ضمنهم 3 أطفال، وجميعهم يقيمون بقرية «رمانة»، التابعة لمحافظة شمال سيناء، بينما المصاب السادس يقيم بمدينة العريش.

مصرع وإصابة 18 في حوادث العيد بالإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية عدداً من الحوادث المرورية، على مدار أول يومين من عيد الأضحى، أسفرت عن مصرع شخص على الأقل، وإصابة 17 آخرين، على الطرق الصحراوية والزراعية في الإسماعيلية، وجرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى جامعة قناة السويس.