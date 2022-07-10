إصابة 11 فى تصادم ميكروباص وربع نقل بدمياط الجديدة

شهد الطريق الساحلي الدولي المار بمحافظة دمياط حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، عند مدخل مدينة دمياط الجديدة، المؤدي للموقف الغربي، مساء اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى، أسفر عن إصابة 11 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، ويجري المتابعة واستكمال الإجراءات.

إخطار أمني بوقوع تصادم ميكروباص وربع نقل

تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطاراً بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص تقل عدداً من المواطنين، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ووجه مدير الأمن بسرعة رفع آثار الحادث لضمان تسيير الحركة المرورية.

الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وقامت إدارة مرور دمياط بغلق الحارة التي وقع بها الحادث، تمهيداً لرفع آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.