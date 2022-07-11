«صحة شمال سيناء» تحدد موعد اختبار الهيئة للمتقدمين لمدارس التمريض

حددت مديرية الصحة بشمال سيناء، يوم 20 يوليو الجاري، موعدا لاختبار الهيئة للطلبة المتقدمين لمدارس التمريض بالمحافظة، والذين اجتازوا اختبارات اللغتين العربية والإنجليزية، والتي أقيمت في كلية التربية بجامعة العريش الأسبوع الماضي.

اختبار الهيئة الأسبوع القادم

ونشرت المديرية بشمال سيناء، في بيان لها، أسماء الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات على مستوى المحافظة، على أن يتم اختبار الهيئة الأسبوع القادم.

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء قد نشرت شروط القبول والالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد، بعد تصديق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

شروط القبول بمدارس التمريض

وطبقا للقواعد الواردة من الإدارة العامة بوزارة الصحة، فإن شروط القبول بالمدارس الفنية الثانوية بالتمريض كالتالي:

- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة «لغة إنجليزية» لعام 2021 - 2022.

- القبول لأعلى المجاميع المتقدمة، وقد تم تحديد المجموع 263 بدلا من 265 درجة بعد تخفيض المجموع درجتين.

- يشترط على المتقدم أن يكون حاصلا على جميع السنوات الدراسية من أولى ابتدائي إلى الإعدادية من مدارس شمال سيناء، والتقديم في نفس مكان الحصول على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل سن المتقدم في أكتوبر 2022 عن 14 عاما و6 أشهر.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- يلتزم المتقدم بتقديم الملف الدراسي في نطاق الإدارة التعليمية الصادر منها الشهادة الإعدادية.

- عدم النقل نهائيا من مدرسة إلى أخرى خلال فترة الدراسة، حيث يتم القبول طبقا لاحتياج كل مركز دراسي وكل محافظة، حرصا على تساوي الفرص بين الطلبة، وعلى مبدأ التوطين.

اجتياز اختبارات نفسية وقدرات

كما تضمنت الشروط، اجتياز عدة اختبارات، وهي:

- اخبتار الإملاء في اللغة العربية، بشرط الحصول على 7 درجات من 10.

- كشف الهيئة وباقي اختبارات القدرات والاختبارات النفسية بواسطة تخصص أمراض نفسية، وكذلك قوة ملاحظة واللباقة في الحديث.

- سرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، واختبار الحاسب الآلي.

- الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في العمل، بالإضافة للمظهر العام وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن.

- اجتياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي، وكشف نظر وباطنة، واختبار مخدرات، على أن تكون نتيجة الكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بالكشف قبل التوقيع بالفورمة.

- تقديم أبناء الشهداء طبقا للشروط والتعليمات، عدا شرط الحد الأدنى للمجموع، مع إحضار شهادة معتمدة تثبت أن أحد الوالدين من شهداء الوطن، مع عدم استفادة أكثر من حالة خلال الأعوام الماضية، ويتم التصديق على النسب المحددة من الجهة المختصة.