بعد 9 أيام إجازة.. تعرف على موعد عودة عمل البنوك وشركات الصرافة

5 أيام وتعود جميع البنوك والشركات المصرفية وبعض محلات الصاغة للعمل بعد إجازة 9 أيام متواصلة بسبب عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام بالإضافة إلى 4 أيام جمعة وسبت إجازة أسبوعية.

إذ تساءل الكثيرين من المواطنين عن موعد عودة البنوك للعمل، وذلك حرصًا منهم لإنهاء المعاملات المالية المتوقفة للأفراد أو الشركات.

البنك المركزي المصري إجازة عيد الأضحى

وقال البنك المركزي المصري، في بيان رسمي له قبل عيد الأضحى المبارك، إنَّ أول يوم عمل في القطاع المصرفي سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.

موعد عودة عمل البنوك المصرية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

كان البنك المركزي المصري أعلن في بيان رسمي ببداية الأسبوع الماضي عن بدء إجازة عيد الأضحى في القطاع المصرفي ليكون عدد أيام الإجازة 5 أيام بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت.

وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الأحد الموافق 10 يوليو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو، إذ أكد البنك المركزي في بيان سابق له، أنَّ آخر موعد للعمل في البنوك قبل الإجازة الخميس الموافق 7 يوليو، ويكون موعد عودة العمل في البنوك مرة أخرى يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري

يذكر أنَّ لجنة السياسة النقدية ستعقد في شهر سبتمبر المقبل للنظر في قرار سعر الفائدة، وذلك بعد اجتماعها الأخير في شهر يونيو الماضي، إذ أعلنت لجنة السياسة النقدية على الإبقاء على سعري الفائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 11.25%، و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تمّ الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، وتّم إصدار القرار في يوم 23 يونيو 2022.