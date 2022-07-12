حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 12-7-2022 عاطفيا ومهنيا

واجبات على المستوى المهني يجب أن تنظر لها بعناية شديدة عزيزي مولود برج الأسد، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيد العملي والمهني لهذا المولود الذي يتسم بأنَّه من الشخصيات القيادية بالفطرة، فبسبب شعورهم الدائم بالثقة بالنفس فإنهم نادرًا ما يشعرون بالغيرة من الآخرين خاصة في العمل، مما يجعلهم محبوبين من زملائهم ومصدر ثقة لمن حولهم.

ووفق حسابات الفلك فإن هناك الكثير من المشاهير حول العالم ينتمون لـ برج الأسد لعل أبرزهم الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

واليوم الثلاثاء 12 يوليو، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج الأسد المهتمين بمتابعة أخبار الفلك والخرائط النجمية والفلكية، نعرض لكم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد إنَّ حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي قد يكون مشحونًا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدًا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم على موعد مع كوكب فينوس في منزل الأصدقاء، يمنحك كل الجاذبية والحضور والجميع يطلبون صحبتك، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.