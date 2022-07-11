«التعمير والإسكان» توضح موقف تغيير نشاط قطعة الأرض بعد استلامها

يتساءل عدد من المواطنين، الراغبين في التقدم لحجز قطعة أرض ضمن الأراضي المطروحة، من قبل وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان، عن موقف تغيير نشاط قطعة الأرض المخصصة، عقب الفوز بها واستلامها.

حيث شهدت الأيام الماضية، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، عن طرح عدد من قطع الأراضي، بإجمالي 3677 قطعة أرض داخل عدد من المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن مشروعات «إسكان متوسط - محور الأراضي، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزاً»، وذلك في إطار طرح الوزارة عددا من قطع الأراضي، للمواطنين، محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موقف تغيير نشاط قطعة الأرض عقب الفوز بها، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان.

موقف تغيير نشاط قطعة الأرض عقب الفوز بها

حددت وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان، داخل كراسة الشروط الخاصة بقطع الأراضي المطروحة، حالات يتم فيها إلغاء تخصيص قطعة الأرض، من العميل الفائز بها.

وتتمثل هذه الحالات، في تغيير نشاط قطعة الأرض عقب الفوز بها، لأنه في هذه الحالة يعد ذلك عدولا عن التخصيص، وفي حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، دون حاجة إلى تنبيه أو استصدار حكم قضائي.

حالات إلغاء تخصيص قطع الأراضي المطروحة

وفي حالة عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء والتي تتمثل في: «استلام الأرض خلال الفترة المحددة للتخصيص، الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ».

كما يتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض، حال عدم قيام الطرف الثاني «العميل»، باستكمال سداد نسبة الـ 35% من إجمالي ثمن الأرض، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.