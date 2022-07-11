الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع.. أفلام ومسرحيات وسيرك

أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة من 13 حتى 21 يوليو 2022، التي تشمل العديد من الفعاليات المتنوعة والتي تقام بالأماكن الأثرية المتميزة، وجاءت كالتالي:

الأربعاء 13 يوليو:

- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية، 7 مساء.

- بيت السحيمي: عرض مسرحية بيت الطيب بالتعاون مع مؤسسة فنانين مصريين 7 مساء.

الخميس 14 يوليو:

- بيت الغناء العربي:

صالون مقامات بيت الغناء العربي «رحلة الفنان عبد الستار شيحه مع تراث الموسيقى العربية» بالاشتراك مع البرنامج الإذاعي الثقافي بالإذاعة المصرية يصاحبه تخت شرقي 7 مساء.

- قاعة سينما الهناجر:

نادي السينما الهندية بالتعاون مع سفارة الهند 7 مساءً.

- بيت السحيمي:

عرض مسرحية بيت الطيب بالتعاون مع مؤسسة فنانين مصريين 7 مساءً.

الجمعة 15 يوليو:

- بيت السحيمي:

عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساءً.

السبت 16 يوليو:

ـ سينما الهناجر:

نادي سينما الطفل الكارتون المصري 12 ظهرا

مكتبة والد الراحل جمال عبد الناصر بالإسكندرية:

عرض للأراجوز وخيال الظل 6 مساءً

مركز طلعت حرب الثقافي:

- أمسية ثقافية بالتعاون مع نادي القصة 4 مساءً

- عرض فقرات من السيرك القومي 5 مساءً

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

عروض السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما 6 مساءً.

الأحد 17 يوليو:

- قصر الأمير طاز:

افتتاح معرض أعمال الدورة الـ14 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، ويستمر حتى 31 أغسطس 6 مساءً.

- بيت المعمار المصري:

ضمن فعاليات وزارة الثقافة «القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي» ندوة «القاهرتان في الأدب المصري المعاصر» ضمن سلسلة البشر والحجر- مبادرة الناس والمكان فاطمة كشك مع مجيب الرحمن عامر، تقديم محمد شعير، تعقيب الدكتورة سلمى مبارك، رسم الفنان أحمد على توفيق 6 مساءً.

الاثنين 18 يوليو:

سينما الهناجر:

نادي سينما المرأة بالتعاون مع المركز القومي للسينما 7 مساءً.

الثلاثاء 19 يوليو:

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

ورشة القراءة ونقد السرد (2) رواية سريالية – المذهب السريالي 6 مساء.