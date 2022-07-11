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الداخلية تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيد الأضحى.. تهنئة وورود

كتب:

محمد بركات
06:52 م | الإثنين 11 يوليو 2022
وزارة الداخلية تحتفل مع المواطنين بعيد الأضحى

وزارة الداخلية تحتفل مع المواطنين بعيد الأضحى

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

رجال الشرطة

واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

وتبادل المواطنون التهنئة وتوزيع الورود مع رجال الشرطة موجهين التحية والتقدير لوزارة الداخلية على التواجد الأمني المكثف خلال أيام العيد والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن.

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