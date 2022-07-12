إرشادات «القومي للتغذية» لحفظ لحوم الضاحي بعد العيد: أكياس خاصة

أقل من 24 ساعة وينتهي عيد الأضحى المبارك، وبالتالي تسعى شريحة كبيرة من المواطنين، بالبحث عن الطرق العلمية الصحية لتخزين باقي لحوم أضاحي العيد، سواء كانت من لحوم الخراف أو العجول، لاستخدامها فيما بعد حسب الحاجة لكل أسرة مصرية.

وفي هذا الإطار يزداد البحث خلال الساعات المقبلة، عن أفضل الخطوات والطرق لتخزين لحوم الأضاحي، والتعامل معها بشكل صحيح، حتى لا تتعرض لأي عملية تؤدي لفساده، وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن»، في السطور التالية، الخطوات الصحية لحفظ وتجميد لحوم الأضاحي، وذلك وفقما صرحت به الدكتورة داليا سامي استشاري طب الأطفال والتغذية ورئيس وحدة التنمية بالمعهد القومي للتغذية، من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك.

الطرق الصحية لتخزين لحوم الأضاحي

- يجب أن يتم التخزين لأشكال اللحوم المختلفة، في أكياس مخصصة للحفظ بالفريزر، وهي متوفرة لدى السوبر ماركت، وهي أكياس تحافظ على اللحوم من التعرض للإفساد خلال فترة الحفظ، حيث أن الأكياس العادية تتفاعل مع المواد الكيمياوية المصنوع منها الأكياس العادية، وهذا قد يؤدي إلى نوع من التسمم الغذائي.

- التأكد من أن الأكياس المحفوظ بها اللحوم سليمة، ولا تحتوي على أي قطع، أثناء وضعها داخل الفريز، حيث أن الأكياس المقطوعة تعمل على تكون بكتيريا داخل اللحوم بسبب سوء التخزين.

- عملية التجميد يجب أن تتم سريعا للحوم.

- لا يجب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل عملية التجميد.

- بالنسبة للحوم التي سيتم طهيها خلال 3-5 أيام، يمكن حفظها على الرف الموجود تحت الفريزر، حيث أنه شديد البرودة داخل الثلاجة.

- يجب ألا يستمر وضع اللحوم، داخل الثلاجة لمدة تزيد عن 3-5 أيام، حتى لا تتعرض للتلف.

- لا يتم غسل اللحوم قبل تخزينها.

- اللحم المجمد إذا خرج من الثلاجة، تجنب أن يتم تجميده مرة أخرى.