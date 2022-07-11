يبحث قطاع كبير من الجمهور عن كلمات أغنية «ب و ح و ب و ك» التي قام الفنان عمرو دياب بطرحها منذ قليل ضمن الميجا ميكس الذي قام بطرحه عبر منصة أنغامي احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ويتكون من 3 أغاني وهي: «ب و ح و ب و ك، ناس حلوة، وزير السعادة».

أغنية «ب و ح و ب و ك»، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكساج وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري.

كلمات أغنية «ب و ح و ب و ك»

وتأتي كلمات أغنية «ب و ح و ب و ك» لعمرو دياب كما يلي:

ب و ح و ب و ك

بحبك

‏ ‏لو قصادي ده وده هحبك

‏لو يعيدوا عمري برضه أحبك

وهحبك أضعاف

ب و ح و ب و ك

بحبك

‏ ‏لو قصادي ده وده هحبك

‏لو يعيدوا عمري برضه أحبك

وهحبك أضعاف

‏عندي اعترافين

‏الأولاني لو سوا واقفين ‏

ما بشوفشي تاني

‏ولا مالي العين

غيرك حبيبي

‏ولا ولا غيرك يتشاف

‏هما اعترافين

‏التاني باجي عندك ‏وبسيب

روحي بمزاجي

‏من غير ترتيب

‏أنت اللي باقى يا حبيبي

اللي يظهر ‏بتخاف

ب و ح و ب و ك

بحبك

‏ ‏لو قصادي ده وده هحبك

‏لو يعيدوا عمري برضه أحبك

و‏هحبك أضعاف

‏تحكي ما تحكيش

‏100 حاجة قالت أنا وأنت

‏مفيش ما بينا ‏تالت

‏الليلة هنعيش

‏وبكرة بقى يبقى ‏يحلها حلال

ب و ح و ب و ك

بحبك

‏ ‏لو قصادي ده وده هحبك

‏لو يعيدوا عمري برضه أحبك

و‏هحبك أضعاف