كلمات أغنية «ب و ح و ب و ك» لعمرو دياب
كتب:
وداد خميس
03:46 م | الإثنين 11 يوليو 2022
الفنان عمرو دياب
يبحث قطاع كبير من الجمهور عن كلمات أغنية «ب و ح و ب و ك» التي قام الفنان عمرو دياب بطرحها منذ قليل ضمن الميجا ميكس الذي قام بطرحه عبر منصة أنغامي احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ويتكون من 3 أغاني وهي: «ب و ح و ب و ك، ناس حلوة، وزير السعادة».
أغنية «ب و ح و ب و ك»، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكساج وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري.
كلمات أغنية «ب و ح و ب و ك»
وتأتي كلمات أغنية «ب و ح و ب و ك» لعمرو دياب كما يلي:
ب و ح و ب و ك
بحبك
لو قصادي ده وده هحبك
لو يعيدوا عمري برضه أحبك
وهحبك أضعاف
ب و ح و ب و ك
بحبك
لو قصادي ده وده هحبك
لو يعيدوا عمري برضه أحبك
وهحبك أضعاف
عندي اعترافين
الأولاني لو سوا واقفين
ما بشوفشي تاني
ولا مالي العين
غيرك حبيبي
ولا ولا غيرك يتشاف
هما اعترافين
التاني باجي عندك وبسيب
روحي بمزاجي
من غير ترتيب
أنت اللي باقى يا حبيبي
اللي يظهر بتخاف
ب و ح و ب و ك
بحبك
لو قصادي ده وده هحبك
لو يعيدوا عمري برضه أحبك
وهحبك أضعاف
تحكي ما تحكيش
100 حاجة قالت أنا وأنت
مفيش ما بينا تالت
الليلة هنعيش
وبكرة بقى يبقى يحلها حلال
ب و ح و ب و ك
بحبك
لو قصادي ده وده هحبك
لو يعيدوا عمري برضه أحبك
وهحبك أضعاف