«الله على الجمال».. شاهد احتفال مسلمي الصين بعيد الأضحى «فيديو»

احتفل مسلمو الصين، أمس، بعيد الأضحى المبارك في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين بعيد الأضحى المبارك، حيث نشر سفير الصين لدى القاهرة لياو ليتشيانج عبر صحفته الرسمية على موقع فيسبوك مقطعا مصورا لهذه الاحتفالات.

ويظهر في اللقطات مجموعة من مسلمي الصين وهم يقومون ببعض الرقصات، وكتب السفير الصيني معلقا: «يحتفل المسلمون في منطقة ‫شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين بعيد الأضحى المبارك في جو من البهجة والمودة».

احتفالات المسلمين في كاشجر بالرقص

وفي نفس السياق، ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أنه في مدينة كاشجر القديمة، وهي بقعة ذات مناظر خلابة في جنوب شينجيانج، رقص الناس في دائرة فرحا بقدوم العيد في الصباح، وتقافزوا وأرجحوا أيديهم مع صيحات متفرقة.

وذكرت الوكالة أن رائحة لحم الضأن المطبوخ كانت تشم وملأت الأطباق المخصصة لفائف العجين المقلي والكعك على المائدة، بالإضافة إلى الحلوى.

إجازة 3 أيام لجميع سكان شينجيانج بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وذكرت وكالة شينخوا أن جميع سكان شينجيانج من جميع المجموعات الإثنية بمن فيها قومية الإيجور يتمتعون بإجازة ثلاثة أيام خلال العيد، إلى جانب عطلة نهاية الأسبوع، لتمتد إجازة عيد الأضحى فعليا إلى 5 أيام.

وتعمل السلطات المحلية في هذه الفترة على توفير جميع إمدادات اللحوم والخضروات والكعك والفواكه إلى جميع الأسواق بأسعار ثابتة، كما يتم استخدام جميع الطرف مجانا فلا تدفع فيها رسوم.