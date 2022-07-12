«صعيدي» يقوم بأغرب رمي للجمرات.. ومتابعون: «بينه وبين إبليس تار» (فيديو)

أنهى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، حيث اتجه الحجاج المتعجلون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

حاج يرمي الجمرات بطريقة غريبة

وتداول رواد التواصل الإجتماعي مشاهد لمقطع فيديو تظهر أحد الحجاج وهو يؤدي نسك رمي الجمرات في منشأة جسر الجمرات بطريقة غريبة أثارت انتباه جميع المتابعين والنشطاء، حيث قام الحاج برمي الجمرات بطريقة جديدة وغريبة وكأنه ينتقم من «إبليس»، وعلق بعض المتابعين على مقطع الفيديو قائلين: «بينه وبين إبليس تار»، و قال البعض الآخر: «صعيدى في رمي الجمرات»، في حين وصف آخرون رميه للجمرات قائلين: «أنت إبليس؟.. طب خد».

صعيدي في رمي الجمرات

انت ابليس طب خد pic.twitter.com/wnrgMSnIbb — محمود علي (@T5Wlf0j0l) July 11, 2022

رمي الجمرات فى الحج

واتسمت عملية رمي الجمرات، بالانسيابية والسهولة، وذلك بعد أن اتخذت قوات الأمن نظام السير نحو الجمرات من خلال تحديد طرق للذاهبين لا تتعارض مع العائدين منه فى مسارات عدة، حيث لا يحدث تداخل بينهم البعض، كما نشرت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية جميع فرق ووحدات الدفاع المدني في كافة أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها، وذلك تنفيذا لخطط الدولة أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تمثل خطراً على سلامة حجاج بيت الله خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج خلال أيام التشريق.

ومن جهة أخرى، هنأ الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.