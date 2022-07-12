إزالة بناء مخالف بمساحة 120 مترًا في جمعية بورسعيد الزراعية  

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مواصلة الحملات المكبرة لرصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن حي الجنوب أزال بناءً مخالفًا على مساحة 120 مترًا في جمعية بورسعيد الزراعية جنوب المحافظة، وذلك في إطار الحملات المكثفة خلال عيد الأضحى المبارك.

التصدي لأية محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأية محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، ومواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها وتوقيع العقوبات على المخالفين.

كما وجّه رؤساء الأحياء بالمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملات مفاجئة لرصد مخالفات البناء

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة، وعمل حملات مفاجئة لرصد أي مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تختص برصد أي تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.